Para Sérgio Amaral, negociação com a Europa é mais viável O embaixador do Brasil na França, ex-ministro do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, disse hoje que não acredita no sucesso das negociações do Brasil para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). Para ele, é mais viável a conclusão das conversações entre o Mercosul e a União Européia (EU). "Das três grandes negociações do Brasil com a Organização Mundial do Comércio (OMC), com a Alca e com a EU, me parece ser mais viável esta última", disse Amaral. Ele deu uma palestra sobre o tema "As relações econômicas Brasil-França - Desafios e oportunidades", na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Amaral tembém enfatizou que houve avanço razoável nas negociações do Brasil com a OMC sobre questões agrícolas.