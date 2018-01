Para setor privado, Brasil cedeu à Argentina Enquanto os governos brasileiro e argentino comemoram o acordo que cria o Mecanismo de Adaptação de Competitividade (MAC), fechado hoje, o setor privado considera que, mais uma vez, o Brasil simplesmente cedeu à Argentina. O presidente da Associação de Empresas Brasileiras para a Integração no Mercosul (Adebim), Michel Alaby, diz que a adoção de medidas de caráter protecionista criam, "infelizmente", desvios de comércio. Ou seja, o Brasil pode perder fatias de seu mercado na Argentina para parceiros do Mercosul ou terceiros países. Mas, supondo que isso não aconteça, um outro problema do MAC é o controle da entrada de produtos brasileiros na Argentina ou vice-versa. Alaby lembra que o instrumento de restrição voluntária, ao qual ele é amplamente favorável, já foi adotado entre os dois países e não funcionou justamente porque nunca houve mecanismo de controle de comércio. "O setor privado foi incapaz de controlar o fluxo de comércio. E isso tende a se repetir", ressaltou. Sem controle eficiente, há ainda o risco de haver triangulação de comércio: os produtos brasileiros podem entrar na Argentina por meio do Uruguai e Paraguai, parceiros do bloco. Setores Segundo o presidente da Adebim, os setores mais suscetíveis de enquadramento no MAC são têxteis, calçados, produtos da linha branca e louças e metais sanitários, produtos em que já há restrições. Do lado brasileiro, os produtores de vinhos são os de maior probabilidade de acionar o mecanismo um primeiro momento, já que eles vêm reclamando há meses da invasão dos vinhos argentinos mais baratos. O prazo da duração da aplicação do MAC para um setor variará entre três e quatro anos. O setor que pedir a aplicação da MAC tem de representar, pelo menos, 35% da produção nacional.