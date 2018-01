Para Severino, não dá mais para elevar juros O presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcanti (PP-PE), voltou a criticar a política de juros do governo na abertura oficial da 14ª Festa Nacional da Maçã, em São Joaquim, na serra catarinense. Ele disse que as taxas não são compatíveis com o poder dos pequenos e médios agricultores e, dedo em riste, pediu a ajuda da senadora Ideli Salvatti (PT-SC), que estava presente para convencer o governo a baixar os juros. "Ideli não pode deixar que continue assim", disse Severino. Ele chegou a São Joaquim, vindo de Blumenau, em um helicóptero, na companhia do deputado federal João Pizzolatti (PP-SC). Recebido como uma celebridade, percorreu a exposição de maçãs e outras frutas produzidas na região, provando várias delas. No mesmo palco da cerimônia se alinharam políticos do PP, que eram maioria, PMDB, PT e PFL. Só de prováveis candidatos a governador havia três, o prefeito de Lages, Raimundo Colombo (PFL), a própria Ideli e o atual governador, Luiz Henrique da Silveira (PMDB). O quarto era o ex-governador Esperidião Amin (PP), que preferiu o conforto de uma cadeira na platéia, embora tenha sido chamado para subir ao palco.