Para Snow, desaquecimento da economia dos EUA será gradual O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, John Snow, disse ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, que o desaquecimento da economia norte-americana será gradual, sem desestabilizar a os mercados mundiais. "Eu perguntei a ele se haverá soft landing (pouso suave) ou hard landing (pouso forçado) nos Estados Unidos", disse Mantega após a reunião com Snow. "Ele respondeu que será um soft landing." Para o secretário norte-americano - que é substituído pelo presidente do banco Goldman Sachs, Henry Paulson - a atual volatilidade nos mercados será temporária. "Nós temos avaliações muitos semelhantes", disse Mantega. "Estamos vendo apenas uma reacomodação dos mercados, uma turbulência passageira." Segundo o secretário do Tesouro, a duração da volatilidade (oscilação) dos mercados vai depender dos próximos indicadores de crescimento da economia dos Estados Unidos. Ele explicou que o grau de utilização de capacidade da economia norte-americana atingiu um nível alto e que ela está numa trajetória gradual de desaquecimento. Snow salientou que já há sinais de queda no consumo e de redução nos preços dos imóveis. Segundo ele, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) norte-americano em 2006 deverá ficar em torno de 3%. Durante a reunião, um assessor de Snow perguntou a Mantega se a desvalorização do real representava um risco aos investidores estrangeiros expostos ao Brasil. "Obviamente eu disse que não e lembrei que o real foi a moeda que mais havia se valorizado nos últimos tempos", disse Mantega. "Expliquei que a economia brasileira está muito robusta, numa situação confortável, e que outras de suas variantes, como a situação fiscal e a composição da dívida, são muito positivas."