Para Sobeet, experiência de Meirelles compensa ausência de técnica A larga experiência que o ex-presidente do BankBoston Henrique Meirelles conseguiu reunir na sua carreira compensará a falta de tecnicidade que tanto tem sido criticada por algumas pessoas do mercado. É o que prevê o presidente da Sociedade Brasileira de Estudos das Empresas Transnacionais e da Globalização (Sobeet) e professor de Economia da PUC-SP, Antônio Corrêa de Lacerda. Meirelles, que acaba de se eleger deputado federal pelo PSDB de Goiás, foi indicado para ocupar a presidência do Banco Central (BC) no governo de Lula. No mercado, no entanto, Meirelles tem sido vítima de algumas pessoas que não o consideram adequado para o cargo por não se enquadrar em um perfil mais técnico. "Vejo o Meirelles como um homem que tem livre trânsito junto ao mercado internacional e competente a ponto de ter sido o primeiro brasileiro a chegar a ser o CEO de um dos primeiros bancos dos EUA. Tudo isso o credencia como um homem de boa comunicação tanto no exterior como internamente", diz Lacerda. Para o presidente da Sobeet, o trabalho mais técnico que o dia-a-dia do BC exige poderá ser feito por uma diretoria formada por pessoas qualificadas para tal serviço. De acordo com o presidente da Sobeet, existe no Brasil um exagero muito grande em relação ao papel a ser desempenhado pelo presidente do BC. "Com relação à captação de recursos no exterior, por exemplo, o BC é peça importante, mas não é o todo. A manutenção de linhas de crédito para o Brasil vai depender muito do sucesso das medidas de política monetárias que serão adotadas pelo BC", diz Lacerda.