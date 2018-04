Para Sobeet, FMI trata Brasil como um caso de sucesso O Brasil é um país que pode ser apresentado ao mundo pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) como um caso bem sucedido. E é isso que justifica o tratamento diferenciado que o Fundo tem dado ao País relativamente aos demais países da América Latina. A avaliação é do presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização (Sobeet) e economista-chefe da Siemens Brasil, Antônio Corrêa de Lacerda, ao comentar o acordo para o empréstimo de US$ 30 bilhões anunciado ontem pelo governo brasileiro e pelo FMI. De acordo com o economista, o acordo resolverá, de imediato, o problema de falta de liquidez provocado pela carência de linhas de financiamento ao Brasil. Segundo ele, com o acordo, o risco Brasil será reduzido e a captação de recursos no exterior ficará mais fácil. Lacerda prevê também impacto do acordo sobre as decisões de investimentos diretos no Brasil. "Embora o investidor direto olhe para o longo prazo, em momentos de turbulência ninguém toma decisão de investimento", explica. Apesar das considerações positivas, Lacerda diz que o empréstimo não conseguirá tirar o País da crise estrutural. "Isso é um remendão, não tira o Brasil da crise estrutural e não nos exime de ataques especulativos", afirma o economista. Ele cita como exemplo o ano de 1998. "Naquele ano o FMI havia aprovado um empréstimo de US$ 48 bilhões ao Brasil, Fernando Henrique foi reeleito e mesmo assim sofremos ataques especulativos. Não podemos esquecer que esta é a terceira vez, só no Governo de FHC, que o Brasil recorre ao fundo", lembra o presidente da Sobeet. De acordo com ele, para resolver efetivamente a situação é preciso reduzir a vulnerabilidade externa do Brasil. "Isso se dá por meio do aumento das exportações, substituição de importações e ações que possa melhorar a conta de turismo", diz Lacerda.