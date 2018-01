Para Soros, Brasil merece apoio do mercado É importante que o sistema financeiro internacional acomode o Brasil, fornecendo-lhe crédito a juros razoáveis, disse o financista George Soros, que havia conversado no dia anterior com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil tem pago juros excessivos, segundo Soros. Uma taxa razoável seria 10% ao ano, ou 10 pontos porcentuais acima do que paga ao mercado o Tesouro dos Estados Unidos. O custo para o Brasil tem chegado a 14%. Se o mercado não der esse apoio, afirmou Soros, então será necessária a intervenção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de seus principais acionistas para garantir o crédito. Soros mostrou, no entanto, razoável otimismo em relação ao Brasil. "Minha impressão foi muito favorável", disse ele a respeito de Lula, numa entrevista à imprensa internacional. "Penso que é um homem que realmente quer promover mudanças sociais, mas é realista e entende que tem de fazê-lo por meio de uma política fiscal sadia, e de reformas", acrescentou."Creio que a reforma da Previdência está no alto de sua agenda". Essas mudanças, de acordo com Soros, são fundamentais para a correção das contas públicas e para a estabilidade sustentável. O País está no caminho certo, segundo o financista, mas, ainda assim, o Fundo Monetário e os governos dos maiores países deveria estar prontos para garantir ao Brasil o respaldo necessário, se o mercado não responder no tempo certo. Se o Brasil cair, acrescentou, o efeito será muito ruim para todos, muito pior do que foi quando a Argentina se tornou insolvente. Quanto à Argentina, afirmou Soros, seu primeiro passo deve ser a criação de um governo. Nenhuma outra receita será útil, segundo o financista, enquanto essa condição não for cumprida. O apelo de Soros ao mercado, a favor do Brasil, responde à preocupação básica revelada pelo ministro da Fazenda, Antônio Palocci. A primeira tarefa do governo, segundo o ministro, deve ser redução do risco Brasil. Para isso, o governo tomará as medidas que possam dar segurança ao mercado, como o encaminhamento da reforma da Previdência e da proposta de automomia do Banco Central. Além disso, o governo já anunciou a intenção de elevar o superávit primário, para garantir o dinheiro necessário ao pagamento de juros e ao controle da dívida pública. A normalização do crédito externo, porém, resolverá apenas parte dos problemas do crescimento, segundo Soros. Ele defende a criação, nos países em desenvolvimento, de bancos "sociais", isto é, voltados para o financiamento de pequenos clientes, em alguns casos com garantias hipotecárias. Seu grupo, informou, está iniciando uma experiência desse tipo no México. Outra condição importante é um comércio internacional mais equitativo. O acesso aos mercados, lembrou, é dificultado pelo protecionismo agrícola e pelos sistema de cotas que prevalece no comércio de produtos têxteis. Soros mostrou-se preocupado com o quadro internacional e isso explica, certamente, seu temor de que o mercado financeiro demore a responder ao Brasil. O primeiro problema é a tensão causada pelo risco de guerra no Iraque. Os mercados, segundo Soros, têm pressionado o governo do presidente George W. Bush para que resolva rapidamente a questão iraquiana. Enquanto o assunto não se resolve, os mercados também permanecem tensos e a recuperação da economia se torna mais difícil. Bush, no entanto, precisa cuidar da economia americana, se quiser ser reeleito. A mera redução do preço do petreoleo fará mais por essa recuperação do que todo o pacote de incentivos fiscais, segundo Soros. Essa redução poderá ocorrer no caso de um conflito rápido, se os campos de petróleo do Iraque forem preservados. Neste momento, o mercado de combustíveis é afetado por duas crises simultâneas, na Venezuela e no Iraque, lembrou o financista. Soros declarou-se contrário a uma ação unilateral dos Estados Unidos contra o Iraque. Se houver guerra, melhor que seja com as bênçãos do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Do lado europeu, há um quadro de estagnação. Como pano de fundo há o pacto de estabilidade da União Européia, que proibe déficits fiscais acima de 3% do Produto Interno Bruto. A situação é complicada pela política monetária do Banco Central Europeu (BCE), desenhada pelo Banco Central da Alemanha e concebida para o controle da inflação. Mas o quadro hoje é muito diferente e o grande risco, segundo Soros, é o de uma deflação, isto é, redução de preços e encolhimento das economias. É como se os dirigentes do BCE estivessem olhando apenas para o espelho retrovisor. O sistema do BC americano, o Federal Reserve, tem sido muito mais eficiente, segundo o financista, porque a atenção de seus dirigentes está voltada para a frente. Veja o especial sobre os Fóruns de Davos e Porto Alegre