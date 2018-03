Para STF, municípios e DF podem cobrar ISS em leasing Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram, ontem, que os municípios e o Distrito Federal podem cobrar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) nas operações de arrendamento mercantil do tipo leasing financeiro. Por maioria de votos, o STF concluiu que a cobrança de ISS é constitucional. No julgamento, prevaleceu o voto do ministro relator, Eros Grau, segundo o qual o leasing financeiro é um serviço e, portanto, sujeito a pagamento de ISS.