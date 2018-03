Para Temer, ´apresentação preliminar´ do PAC foi positiva O presidente do PMDB, deputado Michel Temer (SP), afirmou nesta segunda-feira, depois da reunião do Conselho Político com o presidente Lula, que o encontro foi positivo. Na ocasião, foi apresentado um resumo do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ao sair do encontro, Temer citou três pontos que considerou importantes no programa - a desoneração tributária gradual, a desoneração dos juros para os financiamentos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o planejamento para o aumento salarial. De acordo com ele, Lula deve chamar novamente o Conselho Político para uma outra reunião, com a equipe técnica, quando as propostas serão mais detalhadas. "O presidente pode contar com os votos do PMDB, depois de conhecermos o programa", disse Temer. "A preliminar foi saudável". O PMDB tem a maior bancada na Câmara, com 90 deputados. Temer ressaltou que na primeira exposição do PAC ficou demonstrado que nem Estados, nem municípios vão perder. Ele contou ainda que Lula referiu-se à eleição das mesas da Câmara e do Senado, afirmando que no dia 1º de fevereiro a questão do Legislativo estará resolvida para que se possa trabalhar na votação das medidas que precisam passar pelo Congresso. Programa afinado O líder do PTB na Câmara, deputado Miro Teixeira (RJ), afirmou que as reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve com o Conselho Político e com os governadores na manhã desta segunda, antes da apresentação oficial do PAC, foi uma forma de "afinar a viola". "O presidente Lula demonstrou que quer ajustar os diversos planos que estão em ação em várias áreas do governo para fazer uma administração unificada e não haver dispersão de recursos", revelou. Ele disse que a intenção é adotar um programa em comum acordo com os governadores para que não haja prejudicados. Miro participou da reunião junto com o presidente do PDT, Carlos Lupi. "Vamos afinar os instrumentos para todo mundo tocar junto", afirmou. Nova reunião O presidente do Partido Verde (PV), José Luiz Penna, afirmou que na reunião do Conselho Político, realizada nesta segunda-feira, foi feita uma apresentação do PAC. No entanto, segundo ele, uma discussão mais detalhada será feita em uma nova reunião. "Na próxima reunião é que nós vamos opinar", disse Penna. "Hoje foi apenas uma apresentação", afirmou. Ele disse também que alguns dos assuntos apresentados já vinham sendo discutidos pelo Conselho, como a necessidade de fazer as reformas tributária, previdenciária e política. Matéria alterada às 11h12 para acréscimo de informações