Para Temer, queda da inflação permite que juros recuem e investimentos voltem

SÃO PAULO - Em discurso durante entrega de ambulâncias do Samu em Esteio, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira, 9, o presidente Michel Temer destacou a queda da inflação no País e a possibilidade do quadro gerar novos investimentos. Ele disse que quando a inflação cai, permite que os juros caiam "responsavelmente" e investimentos sejam retomados.

O presidente afirmou que, quando assumiu a Presidência, o índice de inflação prevista para 2016 era de 10,70%: "Nós entregamos no ano que terminou a inflação com 6,70%. Baixamos quatro pontos na inflação em seis meses", destacou.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Temer citou ainda que "certa e seguramente", com inflação caindo, os juros poderão cair "pouco a pouco" e incentivar novos investimentos.

Reforma Tributária. O presidente da República ainda falou sobre a revisão do pacto federativo, cobrada principalmente por municípios que exigem maior retorno dos recursos arrecadados com impostos. Temer afirmou que este é um dos temas a serem discutidos em uma reforma tributária no País.

Temer afirmou que em sete meses de governo, após encaminhar quatro reformas (fiscal, previdenciária, trabalhista e educação no ensino médio), a intenção é colocar em discussão uma reforma do sistema tributário. "Imaginava que em dois anos e meio conseguiríamos encaminhar essas reformas, mas conseguimos em sete meses", destacou Temer, durante cerimônia de entrega de ambulâncias do Samu em Esteio, no Rio Grande do Sul.