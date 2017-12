Para Temer, reforma trabalhista marca 'momento histórico'

O presidente Michel Temer afirmou, em pronunciamento para o 1º de maio, Dia do Trabalhador, que as reformas trabalhistas propostas pelo seu governo devem fomentar o diálogo entre empregados e empregadores. No breve discurso, divulgado pelo Twitter oficial da presidência, Temer classifica a 'modernização das leis trabalhistas' como um 'momento histórico'.

"A nova lei garante os direitos não só para os empregos diretos, mas também para os temporários e terceirizados. Todos com carteira assinada. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham. Empresários e trabalhadores poderão negociar acordos coletivos de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem", afirma.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente ressalta que, após aprovadas, as alterações devem promover 'mais harmonia' nas relações de trabalho, o que acarretaria em menos ações trabalhistas na Justiça. "As empresas que pagarem salário diferente para homens e mulheres que exercem a mesma função em locais idênticos de trabalho, serão punidas. O salário há de ser o mesmo. O mesmo vale se houver discriminação salarial relacionada à etnia, nacionalidade ou idade", defendeu.