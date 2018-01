Para Unica, aumento do preço do álcool se deve ao mercado O diretor financeiro da União da Agroindústria Canavieira (Unica), Antônio Pádua Rodrigues afirmou hoje à Agência Estado que o aumento de preço do álcool ao consumidor verificado nos últimos seis meses se deve ao mercado, que está passando por um ano de oferta reprimida. A entressafra da cana-de-açúcar, que começa agora em dezembro na região Centro-Sul, pode até mesmo terminar mais cedo no próximo ano, devido ao baixo estoque do produto. A previsão é que os estoques de passagem da entressafra para a safra cheguem a abril, época tradicional do início da colheita, em torno dos 500 milhões de litros. O volume é insuficiente para atender a demanda mensal do produto. No interior do estado de São Paulo, a previsão é de que algumas usinas iniciem a produção ainda em março, dependendo das condições climáticas. A Unica descarta qualquer possibilidade de falta do produto. Para a safra 2003/2004, que começará entre março e abril, a previsão é de que haja um incremento na produção, já que houve maiores investimentos no plantio da chamada de cana de ano, a que leva apenas 12 meses para ser colhida, ante os 18 meses da tradicional. A expectativa é de que em algumas regiões, como o sul do estado de Minas Gerais, o plantio de cana triplique nesta entressafra, devido aos ganhos obtidos com os subprodutos da cana, principalmente o açúcar, que teve seus preços elevados no mercado internacional e, conseqüentemente, no mercado interno este ano.