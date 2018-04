Para Wall Street, Serra está de volta ao páreo A forte queda de Ciro Gomes (de 32% para 25%) e a subida de José Serra (de 10% para 15%), de acordo com a última pesquisa Vox Populi, conseguiram reverter a expectativa da maioria dos analistas em Wall Street de que o candidato do PSDB iria ficar de fora do segundo turno das eleições presidenciais. Na opinião do economista-chefe para mercados emergentes do banco Barclays Capital, José Barrionuevo, a pesquisa do Vox Populi mostra que Serra está de volta ao páreo. "Definitivamente Serra tem chances", disse Barrionuevo à Agência Estado. "A minha expectativa é de que Serra continue subindo nas pesquisas e, até meados ou final de setembro, ele deverá subir para a faixa de 20% ou mais, favorecendo-se com a queda de Ciro Gomes. Foi um erro o mercado achar que Serra não tinha mais chances de ir ao segundo turno", afirmou o economista do Barclays Bank. Para o economista-chefe do banco alemão WestLB, John Welch, a diminuição da diferença entre Serra e Ciro Gomes deverá ter impactos positivos sobre os preços dos ativos daqui em diante. "O mercado aqui já tinha descartado a ida de Serra para o segundo turno. Certamente, o tempo de televisão dele está ajudando", disse Welch. ?Próximas pesquisas vão mostrar as mesmas tendências? Para a analista de Brasil do banco Bear Stearns, Emy Shayo, a pesquisa Ibope a ser divulgada hoje à noite deverá mostrar a mesma tendência da Vox Populi, ou seja, de subida de Serra e queda de Ciro nas intenções de voto. "As próximas pesquisas vão mostrar as mesmas tendências, talvez com pequenas diferenças de variações", afirmou Shayo. "A única garantia na corrida presidencial é de que o Lula irá para o segundo turno", acrescentou a analista. Para Shayo, a definição do outro candidato que disputará o segundo turno acontecerá nos últimos momentos antes do primeiro turno. "Vai ser uma disputa apertada entre Ciro e Serra", afirmou Shayo. "Mas foi um erro o mercado em Wall Street ter descartado Serra para o segundo turno. A nossa visão era de que ele (Serra) sempre teve chances", explicou.