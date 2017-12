Parada súbita no mercado de trabalho

O título deste artigo pode ser um tanto exagerado, mas ele reflete em boa parte o que ocorre no mercado de trabalho. Por um lado, o avanço da PEA (pessoas que estão ocupadas ou procurando emprego) em 1,6% - bem maior do que o crescimento de 1% no mesmo período de 2014 - ajuda a explicar parte do aumento do desemprego. Por outro lado, a leitura dos dados da Pnad Contínua com os dados do Caged, do Ministério do Trabalho, divulgados recentemente, mostra que as empresas cessaram novas contratações. Com isso, observamos pela primeira vez uma estabilidade do nível de emprego agregado da economia, desde o início da série, na comparação interanual.

Muitos setores contribuem para essa parada súbita na geração de empregos. Por exemplo, a construção apresenta uma forte retração na população ocupada, como reflexo da crise que o setor passa, em conjunto com a administração pública, que, por conta do ajuste fiscal, necessita reduzir funcionários, como terceirizados, cargos de confiança ou temporários. Outros segmentos, como comércio e transporte, apresentam variação quase nula.

Mas vale ressaltar que o número de assalariados (trabalhadores com ou sem carteira assinada) vem se reduzindo. Com a dificuldade de ampliar as demissões por causa dos custos indenizatórios altos, as empresas estão cortando qualquer tipo de contratação, principalmente aquelas que exigem uma jornada de trabalho dentro da empresa, como é característica dos assalariados. O que reforça esse ponto é que os trabalhadores, em face da queda drástica de oportunidades, estão procurando empreender mais ou estão se ocupando por conta própria, buscando realizar "bicos" ou mesmo aceitando empregos como autônomos, freelancers ou "PJs".

Assim, a estagnação econômica está gerando certa precarização do trabalho e uma flexibilização forçada pelo mercado, o qual tenta se adequar aos custos laborais elevados em meio a uma legislação trabalhista que precisa ser reformulada.

*Professor e pesquisador do IBRE/FGV