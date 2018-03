Paraguai assume presidência temporária do Mercosul O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmitiu nesta sexta-feira a presidência pró-tempore do Mercosul para o presidente do Paraguai, Nicanor Duarte. Em seu primeiro pronunciamento nesse cargo, que será exercido pelos próximos seis meses, Duarte destacou a importância de um comércio regional "cada vez mais justo, fundamentado em princípios de eqüidade que nos outorgue a autoridade política e moral para reclamar esses critérios e princípios". De acordo com Duarte, o Paraguai vai se empenhar para seguir o caminho já traçado da integração. "Na globalização econômica, temos que aprontar países que muitas vezes estão em condições muito desiguais pela ausência de uma ordem econômica que permita a todos crescer em desenvolvimento e sobretudo melhorar as condições de vida dos nossos povos", acrescentou.