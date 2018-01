Paraguai fecha fronteira a bovinos e suínos do MS As autoridades paraguaias proibiram hoje a entrada de bovinos e suínos, assim como de carne fresca e de outros produtos animais, procedentes do Mato Grosso do Sul, que identificou um foco de aftosa. O Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (Senacsa) divulgou que a medida, de caráter temporário, representa a proibição da entrada de "animais, produtos e subprodutos de origem animal" procedentes do Mato Grosso do sul. A proibição inclui ruminantes e suínos domésticos, sêmen e embriões desses animais, carne fresca, laticínios que não tenham sido tratados e produtos de origem animal destinados ao uso farmacêutico. A resolução prevê, além disso, a apreensão "de todos os animais suscetível à febre aftosa" e a destruição imediata de todos os produtos que forem pegos em infração". O diretor do Senacsa, Hugo Corrales, anunciou em entrevista coletiva que todos os escritórios do organismo da zona fronteiriça foram reforçados para estabelecer "postos de controles estratégicos". Corrales explicou que o rebanho paraguaio, de cerca de 9,5 milhões de cabeças, está suficientemente "imunizado" depois de uma recente campanha de vacinação que atingiu 90% dele. Ele acrescentou que na zona de risco brasileira há cerca de 133.000 cabeças, das quais 129.000 foram vacinadas. Vendas do Mercosul O ministro paraguaio de Agricultura e Gado, Gustavo Ruiz Díaz, disse hoje que não espera que o foco de febre aftosa detectado no Brasil tenha grande repercussão nas vendas de carne dos países da região. Brasil e Paraguai integram o Mercosul junto com a Argentina e o Uruguai. Ruiz assinalou que os principais compradores de carne bovina paraguaia já foram informados da situação, como Rússia, que importa 51% do produto local, e o Chile, destino de cortes selecionados. "Acho que neste momento a situação está controlada", disse Ruiz. O Paraguai recuperou neste ano o status de país livre de aftosa. Suspensão Na manhã desta terça-feira, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), Leôncio de Souza Brito Filho, informou que o Chile e a Rússia suspenderam as compras de carnes do Brasil. A medida refere-se à carne bovina, suína e de frango do Mato Grosso do Sul, onde foi registrado foco de febre aftosa. A produção dos demais Estados não sofreu qualquer embargo por parte do país.