Paraguai inicia preparativos para exportar carne para o País O Paraguai iniciou os preparativos visando a exportação de carne bovina para o Brasil, segundo informou nesta segunda-feira o secretário estadual de Produção, João Cavalléro. A iniciativa foi oficializada na última sexta-feira, durante assinatura de acordo entre dirigentes de serviços veterinários dos dois países, com a presença de representantes do GIEFA (Grupo Interamericano para a Erradicação da Febre Aftosa) e do Panaftosa (Centro Panamericano de Febre Aftosa). No documento está prevista a realização da primeira ação conjunta no combate a febre aftosa na divisa Mato Grosso do Sul-Paraguai. O trabalho começara no dia 1º de outubro, quando serão vistoriadas por técnicos brasileiros e paraguaios 78 fazendas produtoras de gado de corte, instalada na região extremo sul do MS, nos dois lados da fronteira. Segundo explicou Cavalléro, a reunião realizada em Pedro Juan Caballero, capital do Departamento de Amambay (Paraguai), foi bastante proveitosa. O encontrou tratou da erradicação da Aftosa na América do Sul. O presidente da Senacasa (Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal) do Paraguai, Hugo Corrales, está animado com o compromisso firmado. Ele esteve reunido dia 20 último com o governador de Mato Grosso do Sul, José Orcírio Miranda dos Santos. Na ocasião, o governador afirmou ser interesse do MS, importar carne do Paraguai, além do boi em pé que vem sendo comprado normalmente. Também foi assinado no dia, protocolo prevendo o geoprocessamento da região para mapear as propriedades e cadastrar o rebanho, identificação diferenciada do gado de fronteira, ação conjunta no controle do trânsito de animais, e criação de um banco de dados com acesso franqueado.