Paraguai pode ampliar operação em Paranaguá, diz Requião O superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), Eduardo Requião, disse que o Paraguai poderá ampliar, em breve, as operações no terminal que possui em Paranaguá (PR). Requião divulgou a informação depois de reunião realizada ontem com o novo presidente da Administração Nacional de Navegação e Portos (ANNP) do Paraguai, Angel Colman Maciel. "Discutimos a movimentação de contêineres, possibilidades futuras, o escoamento da safra e a utilização do silo paraguaio", afirmou, em nota, sem detalhar os planos. "Vamos levar adiante estas negociações com este entreposto que representa um pedaço do Paraguai dentro do porto de Paranaguá", acrescentou.