Paraguai suspende compras de frangos do Brasil O Paraguai suspendeu "temporariamente" as importações de frangos e seus subprodutos do Brasil por causa do foco da doença de Newcastle detectada esta semana no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Animal. (Senacsa). A coordenadora do programa de prevenção de doenças avícolas do órgão, Nélida Ydooyaga, afirmou que a medida é necessária para "preservar nosso status sanitário de país livre da doença de Newcastle". Não há previsão para o levantamento do embargo. O Paraguai é um grande importador de frango brasileiro, mas a maior parte do comércio é feito ilegalmente, facilitado pela proximidade com os grandes abatedouros do Oeste do Paraná, Estado que lidera a produção nacional de frangos.