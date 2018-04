Paraguai teme crise similar à da Argentina O ministro da Agricultura e Pecuária, Lino Morel, reconheceu que a grave crise enfrentada pela economia paraguaia pode resultar em uma crise similar à que sacode a Argentina desde o final do ano passado. Durante uma reunião com agricultores, o ministro indicou que o governo está atualmente diante de sua "pior crise econômica". Morel pediu aos agricultores que redobrem seus esforços e se organizem em busca de melhorar seus resultados, afirmando que do governo eles pouco podem esperar nas atuais condições. Ao mesmo tempo em que não cessam as denúncias diárias de escândalos de corrupção envolvendo grandes somas de dinheiro, o governo tem hoje dificuldades para pagar os salários de funcionários e os gastos sociais, principalmente dos hospitais, que enfrentam graves carências. Morel disse aos agricultores que "já não há dinheiro", e que eles não podem continuar esperando benefícios do governo, "salvo que ocorra um milagre". O ministro da Fazenda, James Spalding, reconheceu por sua vez que os argentinos "estão passando por momentos difíceis", embora não tenha descartado um contágio direto e rápido da situação para o Paraguai. Indicou que a inflação no Paraguai está sob controle e que existe uma maior valorização da população pela moeda paraguaia, o guarani, sendo por isso o Uruguai o país que sofre um impacto maior da atual situação argentina.