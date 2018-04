Paraguai vê avanço na proposta brasileira sobre Itaipu

?Nessa questão, não há vencedores nem perdedores. Há dois governos com novos posicionamentos sobre a relação bilateral?, disse o chanceler. A proposta do governo brasileiro prevê a redução gradual, até 2023, da obrigação do Paraguai de operar apenas com a Eletrobrás. Mas o volume de energia que ainda for despachado à estatal terá um reajuste de preço. Em contrapartida, o Brasil exige que o governo Lugo enterre suas pretensões de exportar a energia de Itaipu para outros países.

Com essa proposta, o governo Lula espera acabar com o atrito bilateral em torno da hidrelétrica binacional de Itaipu, que chegou a contaminar o avanço de questões centrais para o Mercosul no último ano. A oferta foi entregue a pessoalmente a Lugo pelo assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, pelo embaixador Ênio Cordeiro, subsecretário de Assuntos de América do Sul do Itamaraty e por Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A equipe desembarcou na manhã de ontem em Assunção para um encontro que não estava previamente agendado e que se deu na residência oficial de Lugo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.