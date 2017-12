Paralisação de servidores do IBGE ocorre em sete Estados

RIO - Dezenas de servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) paralisaram suas atividades hoje no Rio de Janeiro para reivindicar reajuste de salários e reestruturação do plano de carreira do órgão. Unidades de outros seis estados também aderiram à suspensão, que deve durar até o fim do dia de hoje.

A paralisação ocorre no mesmo dia em que o sindicato se reúne com representantes do Ministério do Planejamento, pasta à qual o IBGE é subordinado, em Brasília. No encontro, o ASSIBGE-SN, sindicato que representa os funcionários, tentará avançar nas discussões sobre plano de carreira e fim do trabalho temporário em atividades contínuas. Hoje, boa parte do quadro de funcionários do instituto é composta por trabalhadores temporários.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A reunião com a pasta teve início por volta das 10h40. A diretoria seria recebida pelo secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, Sérgio Mendonça. Apesar de o ASSIBGE já ter ido à Brasília outras vezes, esta é a primeira reunião pautada para tratar especificamente sobre o plano de carreira, segundo os dirigentes.

No Rio, três das quatro unidades aderiram à paralisação das atividades. Na sede, localizada na Avenida Franklin Roosevelt, no centro, houve apenas um ato com poucas pessoas em frente ao prédio. Na Avenida Chile, também no centro, onde ficam as divisões de pesquisa do IBGE, algumas dezenas de servidores protestavam na calçada. Houve ainda adesões em unidades de Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Sergipe, Pará e Amazonas, informou o sindicato.

O ASSIBGE ainda reivindica junto à direção do instituto o fim da compensação do trabalho imposta em função da greve do ano passado e a readmissão de trabalhadores temporários que não tiveram os contratos renovados após a paralisação de 2014. A questão ainda aguarda julgamento no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A entidade também pede a realização de concursos para recompor o quadro de funcionários. Na segunda-feira, uma portaria do Ministério do Planejamento autorizou realização de concurso para preencher 600 vagas já existentes.

Caso os servidores não consigam avançar nas discussões com o IBGE e o Ministério do Planejamento, o sindicato não descarta uma nova greve no órgão. "Temos uma discussão de iniciar um movimento grevista até agosto caso o IBGE não sinalize com nenhuma proposta concreta em relação a nossas reivindicações", afirmou ontem ao Broadcast a diretora do sindicato Ana Magni.

Entre maio e agosto do ano passado, funcionários do IBGE pararam por 79 dias. O movimento foi deflagrado após o órgão anunciar a suspensão das divulgações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, posteriormente retomada, e seguiu com as reivindicações trabalhistas apresentadas atualmente pelo sindicato.

Por conta da paralisação, a coleta de pesquisas domiciliares como a própria Pnad Contínua e a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) foram afetadas. Após o fim da greve, os servidores levaram mais de um mês para colocar os trabalhos em dia e alguns compensam até hoje o número de horas não trabalhadas à época.

A reestruturação do plano de carreira é importante, apontou Ana, porque o IBGE "perde mão de obra para outras carreiras públicas". O sindicato argumenta que os salários do órgão são inferiores às remunerações de instituições como Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários (CVM).