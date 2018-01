Paralisação no BC conta com forte adesão, diz sindicato O presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal) em Brasília, Paulo Calovi, disse hoje à Agência Estado que a paralisação de 24 horas dos servidores do BC, iniciada hoje, conta com forte adesão. "Só teremos um primeiro balanço formal às 15 horas. Mas a sensação que estamos tendo é que a adesão está grande", disse. O movimento, de acordo com o sindicalista, conta com a participação dos funcionários do BC espalhados em todas as 10 representações instaladas no País. "Temos informação de que a greve está muito forte em São Paulo", disse. Calovi afirmou ainda que o Departamento de Operações das Reservas Internacionais (Depin), responsável, entre outras coisas, pela realização dos leilões de câmbio do BC no mercado à vista e pela divulgação da Ptax, funciona hoje, porém de forma precária. Ele acredita que, durante a manhã, apenas 10% dos 2.400 empregados do banco na capital federal estão trabalhando no dia de hoje. Segundo ele, depois de passar por 12 andares do edifício-sede do banco em Brasília, encontrou apenas 250 pessoas trabalhando normalmente. "O número é tão pequeno que nem achei necessário pedir novas adesões ao nosso movimento", disse. Balanço A assessoria de imprensa do BC, por sua vez, informou que só terá um balanço da adesão ao movimento de hoje às 18 horas. A paralisação de hoje aprovada em assembléias realizadas ontem tem como objetivo protestar contra o não pagamento do reajuste salarial de 6%, que deveria ter ocorrido em janeiro. Pelo acordo, os servidores do banco ainda receberiam mais 4% de aumento em junho. O governo alega que o atraso na aprovação do orçamento deste ano pelo Congresso Nacional impediu o pagamento do reajuste acertado após a greve de 33 dias realizada no ano passado. Os grevistas, em função disso, pretendem ir ainda hoje ao Congresso Nacional pressionar os parlamentares pela votação do orçamento e pela inclusão da dotação orçamentária necessária ao cumprimento do acordo fechado no ano passado. Eles farão também uma espécie de "arrastão" no edifício-sede do BC, em Brasília, com o a intenção de obter maior adesão ao movimento.