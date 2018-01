Paraná admite possibilidade de novos focos de aftosa O vice-governador e secretário de Agricultura do Paraná, Orlando Pessuti, admitiu, em entrevista à Gazeta do Povo, a possibilidade de existir mais quatro focos de febre aftosa no estado. Até agora está confirmado apenas um, na Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira. O governador participa, em Cascavel, do Show Rural, feira de tecnologia e equipamentos para a agropecuária. A suspeita poderá ser confirmada ainda nesta sexta-feira pelo Ministério de Agricultura, que mantém suspense sobre o resultado de mais de 2 mil exames feitos em animais de quatro propriedades onde, em outubro do ano passado, surgiu a suspeita de aftosa. O diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Agricultura do Paraná, Felisberto Batista, e mais três técnicos do órgão estão reunidos neste momento, em Brasília, com técnicos do Ministério de Agricultura. A assessoria de imprensa do ministério informou que o teor do encontro somente será divulgado após o encerramento, previsto para o fim da tarde de hoje.