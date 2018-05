Paraná ainda tem mais de 30 pontos de protestos dos caminhoneiros

CURITIBA- O número de pontos de congestionamento por causa dos protestos dos caminhoneiros no Paraná aumentou de 32 para 36 no final da tarde desta terça-feira, 22. O balanço foi divulgado pelo Twitter oficial da Polícia Rodoviária do Paraná às 19 horas.

Duas horas antes um grupo de mais de 50 caminhões saiu de Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba rumo a Curitiba e fechou parcialmente a rodovia BR-116 no sentido da capital. Na Rodovia BR-277, no Contorno Sul, na área da Cidade Industrial de Curitiba (CIC), o tráfego também ficou lento.

Esse é o segundo dia de paralisações dos caminhoneiros autônomos no país. No Paraná o movimento deve continuar por tempo indeterminado. No total, 33 cidades paranaenses foram atingidas pelo movimento dos caminhoneiros.

Entre as cidades estão São José dos Pinhais, também na região metropolitana de Curitiba. Na rodovia BR-376 que corta a cidade, manifestantes chegaram a quebrar pedaços de madeira e a queimar pneus no começo da tarde, mas pouco tempo depois os objetos foram retirados da pista.

No caso de interdição total das pistas a Justiça determinou multa de R$ 100 mil e caso haja ocupação de alguma praça de pedágio o valor da multa será de R$ 20 mil.

Os caminhoneiros protestam pelo segundo dia consecutivo contra a política de reajustes nos preços dos combustíveis que chegou a ser reajustado 12 vezes nos últimos 18 dias.

Na última sexta-feira, 18, o diesel foi reajustado em 0,80% e a gasolina em 1,34%, na saída da refinaria.

A estatal Petrobras informou que reduzirá o preço da gasolina em 2,08% e 1,54% no diesel a partir de quarta-feira, 23.