Paraná é declarado como zona com febre aftosa O governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), afirmou nesta terça-feira que o estado foi declarado como zona com febre aftosa pelo Ministério da Agricultura por não ter interlocutor no governo federal. "Vez por outra converso com o Lula, mas a impermeabilidade às razões do Paraná não só nesse caso, mas em muitos outros, é absoluta", acentuou. O Estado defende que não há a doença no Paraná e que a declaração pelo ministério baseia-se apenas em "elementos burocráticos e administrativos." Em reunião com o secretariado, Requião disse que para o Paraná vieram 229 animais do Mato Grosso do Sul, onde reconhecidamente havia a doença. Mesmo que eles não tivessem apresentado a febre aftosa no estado e nem o vírus isolado, o foco foi declarado em razão da origem e de alguns exames sorológicos com reação positiva. "São Paulo tem fronteira muito maior com o Mato Grosso e sem a menor sombra de dúvida, sem nenhuma observação direta, eu posso dizer que, se aqui tivemos 229 animais do Mato Grosso, São Paulo no mínimo teria dez vezes mais que isso", afirmou Requião. "Não ouvi falar até agora de nenhuma pesquisa feita em São Paulo e nenhuma declaração de zona potencial de aftosa." Sacrifício O governo, que demorou para adotar o discurso do sacrifício dos animais na Fazenda Cachoeira - a primeira declarada com foco de aftosa - agora defende o sacrifício das cerca de seis mil cabeças que estão nos sete locais que, pelo Ministério da Agricultura, possuem aftosa. Com isso, o estado voltará a ser declarado como local livre da doença com vacina.