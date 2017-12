Paraná e São Paulo lideram pesquisa de gasolina adulterada São Paulo é o segundo Estado com maior índice de adulteração de gasolina do País, atrás apenas do Paraná. Segundo o Boletim de Qualidade da Agência Nacional do Petróleo (ANP), 13% das amostras pesquisadas em postos paulistas estavam fora das especificações. A pesquisa levanta, pela primeira vez, o índice de adulteração por distribuidora. Dentre as grandes, apenas Agip e Repsol/YPF estão com índices acima da média. A TA Distribuidora foi a que teve o maior índice de gasolina fora das especificações, de quase 30%. No caso do diesel, todas as grandes distribuidoras, incluindo a BR, registraram índices acima da média. Neste combustível, os principais problemas, segundo o relatório da Agência, referem-se à falhas no armazenamento e no uso de diesel com maior teor de enxofre, chamado de diesel interior, nas regiões metropolitanas - onde deve-se usar um produto menos poluente.