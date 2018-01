Paraná entrega informações sobre aftosa ao Ministério O secretário da Agricultura do Paraná, Orlando Pessuti, entregou hoje ao Ministério da Agricultura informações sobre a movimentação de animais entre as fazendas do Estado e a evolução de rebanhos nas propriedades onde há suspeita de foco de aftosa. Esses dados e as informações sobre as avaliações feitas em laboratórios devem permitir ao ministério informar se há ou não outros focos da doença no rebanho do Paraná. Em dezembro, foi confirmado um caso de aftosa na Fazenda Cachoeira, que fica no município de São Sebastião da Amoreira. O governo do Estado não aceita o diagnóstico e o pecuarista dono da propriedade não concorda com o abate. Pessuti esteve reunido na tarde de hoje por mais de duas horas com técnicos da Secretaria de Defesa Agropecuária do ministério. O secretário paranaense estava visivelmente irritado. Do lado de fora da sala, onde os jornalistas esperavam pelo fim da reunião, era possível escutar gritos do secretário. Ao deixar o encontro, Pessuti disse que estava no ministério "para falar sobre a quebra de safra do Paraná por causa da seca e sobre a comercialização de trigo". Esses assuntos são da competência da Secretaria de Política Agrícola, que fica no prédio principal do ministério. A Defesa Agropecuária ocupa o anexo do prédio. "Quem tem que falar é o ministério. Eu só falo no Paraná", limitou-se a dizer Pessuti depois de muita insistência dos jornalistas. Para técnicos do Departamento de Defesa Animal, o envio dos documentos é um passo importante. "Estamos mais perto de esclarecer o assunto, mas teremos cautela para não cometer erros", disse. O encontro de hoje não estava marcado e, para alguns interlocutores, a visita da União Européia concluída na semana passada pode ter levado o Paraná a agilizar a entrega desses dados. De maneira informal, a União Européia criticou a demora do governo brasileiro em reconhecer o diagnóstico de aftosa no Estado.