Paraná inaugura usina para biodiesel

O governo do Paraná inaugurou ontem, no Instituto Tecnológico do Paraná (Tecpar), na Cidade Industrial de Curitiba, uma usina com capacidade para produzir de 500 a mil litros de biodiesel por dia. O objetivo é usar as mais diversas oleaginosas e gordura animal para analisar os custos de produção, além de fazer testes em motores. A usina será movida com o biodiesel produzido. Na inauguração, o governador do Paraná, Roberto Requião (PMDB), afirmou que o Estado vai investir ''''pesadamente'''' na construção de usinas semelhantes, em associações com agricultores e pequenas cooperativas. O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, disse que a idéia nasceu há três anos, quando ele ainda fazia parte da equipe do governo estadual. ''''Foi uma iniciativa importante, pois deu certa dianteira para o Paraná.'''' O Tecpar já desenvolve pesquisas laboratoriais com biodiesel desde a década de 80. Esta é a primeira experiência em escala semi-industrial. Começa com o óleo de girassol, mas a intenção é fazer testes com outras matérias-primas. A usina, de 130 metros quadrados, custou R$ 845 mil, com recursos do Fundo Paraná. ''''Temos a estrutura mais moderna para pesquisa e produção do biodiesel'''', afirmou o gerente da Divisão de Biocombustíveis do Tecpar, Bill Jorge Costa. Para Requião, o mais importante na proposta é o desenvolvimento sustentável. Ele assegurou que o biodiesel produzido segue normas internacionais, possibilitando que seja utilizado nos tratores sem que o produtor perca a garantia.