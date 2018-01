Paraná pede reconhecimento de área livre de aftosa Representantes do governo do Paraná pediram nesta terça-feira que o Ministério da Agricultura encaminhe no mês de janeiro ao Comitê Veterinário da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) relatórios que comprovam a situação sanitária do rebanho paranaense. No dia 19 de outubro, o ministro Luís Carlos Guedes Pinto anunciou a liberação das áreas do Estado que se encontravam com restrições por causa dos focos de febre aftosa diagnosticados no Paraná e no Mato Grosso do Sul em 2005. Em novembro, uma instrução normativa suspendeu as restrições impostas ao comércio de animais vivos e de carne produzida em sete propriedades paranaenses. O reconhecimento da OIE é fundamental para que os países importadores voltem a importar carnes fornecidas pelo Paraná. Tradicionalmente, a reunião do comitê acontece em março, mas o Paraná alega que está sendo prejudicado pelo vizinho Mato Grosso do Sul, que está atrasado em seus relatórios. Por integrarem o mesmo circuito pecuário, os dois estados deveriam apresentar seus relatórios conjuntamente. A reunião anual da OIE acontece em maio, quando a organização pode apresentar sua resposta aos pedidos apresentados pelos países-membros. "Se o vizinho não fez o dever de casa, não podemos ser penalizados ainda mais", afirmou o secretário de Agricultura do Paraná, Newton Pohl Ribas. "Precisamos o quanto antes reverter nossa situação e voltar a comercializar a carne paranaense como nos anos anteriores", completou. Em 2006, o Paraná exportou 8,5 mil toneladas de carne, vendas que renderam US$ 15 milhões. No ano anterior, o comércio de carne somou 31 mil toneladas e US$ 67 milhões. Com as restrições impostas pela notificação de foco de aftosa, foram sacrificados no Paraná 6.781 animais.