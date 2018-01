Paraná prepara sacrifício de rebanho com aftosa Decisão da juíza Vânia Hack, da 4ª. Região do Tribunal Regional Federal (TRF), de Porto Alegre, poderá permitir o sacrifício ainda nesta semana dos 1.795 animais da Fazenda Cachoeira, em São Sebastião da Amoreira, norte do Paraná, declarada foco de febre aftosa pelo Ministério de Agricultura. A juíza determinou sexta-feira o abate do rebanho argumentando que "o interesse público prepondera sobre o interesse particular" e, assim, a "recomendação técnica do Ministério da Agricultura (o sacrifício) não pode ser afastada para proteger o direito de propriedade do autor". A sentença da juíza, segundo a assessoria de imprensa do TRF, anulou as duas liminares concedidas pelo juiz Cléber Sanfelici Otero, da 3ª. Vara da Justiça Federal de Londrina, que primeiro vetou o abate dos animais até que o ministério apresentasse provas conclusivas de sua contaminação e depois o autorizou, desde que o proprietário André Carioba receba antecipadamente metade do valor pelo qual o rebanho foi avaliado - R$ R$ 1,28 milhão - e os governos estadual e federal depositem em juízo o valor integral. O advogado de Carioba, Ricardo Jorge Rocha Pereira, discorda da assessoria do TRF e promete recorrer nesta segunda-feira da sentença. Ele alega que a segunda liminar da Justiça Federal ainda está em vigor. Alheio ao embate judicial, o vice-governador e secretário de Agricultura, Orlando Pessuti, informou que, se o governo do Estado receber a notificação do TRF, os preparativos para o sacrifício poderiam ter início nesta segunda-feira. "Temos pressa", reforçou o superintendente do Ministério da Agricultura no Paraná, Valmir Kowaleski. O local em que o rebanho será enterrado foi definido pela Secretaria do Meio Ambiente para evitar a contaminação do lençol freático. A Fazenda Cachoeira possui 26 represas. O Ministério de Agricultura deve divulgar nesta segunda-feira o resultado de 2.205 novos exames feitos em animais de 10 fazendas do Paraná. A expectativa é de que sejam anunciados novos focos de aftosa.