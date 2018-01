Paraná quer resultados de exames de aftosa O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Newton Pohl Ribas, pedirá nesta terça-feira ao Ministério de Agricultura, em Brasília, que sejam liberados os resultados de todos os exames feito no rebanho bovino do Estado do Paraná. Em 28 de março foi concluído o sacrifício de 6.781 animais considerados infectados pela aftosa, entre os quais 21 tiveram suas vísceras recolhidas para exame. Onze foram examinadas sob a supervisão do Centro Pan-americano de Febre Aftosa (Panaftosa) e deram resultado negativo, mas o ministério não enviou esta informação ao governo do Paraná. Ribas exigirá também a liberação do resultado dos exames sorológicos feitos em 9,6 mil animais de 607 propriedades localizadas num raio de 10 quilômetros das fazendas que tiveram seu rebanho sacrificado.