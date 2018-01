Paraná retoma o controle da empresa de saneamento O governo do Paraná retomou nesta quinta-feira, através de um decreto assinado pelo governador Roberto Requião (PMDB), o controle da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que estava em poder da sociedade mercantil Dominó Holdings. O grupo detinha 39,71% das ações, mas um acordo de acionistas firmado pelo ex-governador Jaime Lerner (PFL), em 1998, reconhecia esse controle do grupo privado. Os representantes da Dominó Holdings não foram localizados para falar sobre a decisão do governo estadual. A nova diretoria será anunciada no dia 10 de março, após uma reunião do conselho, mas o novo presidente, indicado por Requião, será Caio Brandão. O governador também prometeu uma devassa nas contas da companhia. "Não temos os números precisos sobre o lucro que o grupo teve, mas com certeza eles terão que devolver tudo o que foi tomado indevidamente", disse.