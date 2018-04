Parcela do consignado pode ter redução

O funcionário que pediu empréstimo consignado, com desconto no contracheque, e teve o salário e a jornada de trabalho reduzidos em acordos com empresas, poderá ter a parcela do financiamento abatida na mesma proporção de três a cinco meses. Acordo nesse sentido será assinado hoje entre a Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) e a Força Sindical. A dívida, porém, permanecerá a mesma. Segundo o deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente da Força, caso o trabalhador peça o benefício, o valor equivalente ao desconto será jogado para as parcelas finais.