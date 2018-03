Parcela do FMI deve evitar nova alta de juros, diz Sobeet O anúncio da liberação para o Brasil da parcela de US$ 4,6 bilhões, este mês, do total de US$ 30 bilhões da linha de crédito concedida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no segundo semestre do ano passado, evitará que a taxa básica de juros do País, a Selic, suba ainda mais. A avaliação é do presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Antônio Corrêa de Lacerda. Desde o início de janeiro, quando o presidente Lula omou posse, os juros subiram de 25% para 25,5% e, depois, para 26,5%. "O Brasil não terá dificuldades para receber o restante das parcelas do Fundo, já que está cumprindo à risca todas as suas metas", disse Lacerda. Para a Sobeet, a liberação dos recursos ainda este mês será um reforço para as reservas internacionais e servirá para cobrir as necessidades de financiamento deste ano. Até sexta-feira, as reservas internacionais pelo conceito de liquidez estavam pouco acima de US$ 38 bilhões. Já as necessidades financeiras deste ano, ou parte da dívida externa a vencer, somam US$ 28 bilhões. "A essa cifra precisará ser somado ainda o déficit em conta corrente deste ano, que deverá ficar entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, bem abaixo dos US$ 7,7 bilhões do ano passado", afirmou.