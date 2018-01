Parcela única do IPVA vence hoje Hoje vence o pagamento em parcela única, com desconto, do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ou da primeira parcela de veículos com placa final 3, no Estado de São Paulo. O pagamento pode ser feito de três maneiras. Veja outras formas de pagamento e tabela com vencimentos das parcelas no link abaixo.