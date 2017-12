Parceria ajuda a economizar tempo e energia O consumidor, acostumado a perder tempo no bloqueio das portas automáticas dos bancos e a enfrentar longas filas nas agências, ganha flexibilidade com a perspectiva de ir às compras e ainda poder quitar as contas na própria loja. O sistema ganha especial destaque com o racionamento de energia elétrica, que antecipou em uma hora o horário de funcionamento dos bancos. O diretor-tesoureiro do Grupo Pão de Açúcar, Antonio Moscarelli, explica que, com a abertura das agências às 9 horas e o fechamento às 15 horas, o consumidor terá até as 18 horas do dia da data de vencimento da conta se optar por quitá-la no caixa da rede Barateiro. No caso de a conta não estar vencida, é possível pagá-la até o horário limite de funcionamento da loja. "Só não receberemos se estiver vencida", informa. Dinheiro Moscarelli diz que a rede não aceita pagamento com cartão de débito ou de crédito. A quitação deverá ser feita em dinheiro ou em cheque do titular da conta a ser paga. Ele observa também que o consumidor não precisa comprar na loja para usar o serviço, disponível em todas as caixas registradoras de cada ponto-de-venda. Cada cliente poderá pagar, no máximo, o equivalente a R$ 1 mil em contas. Segundo o gerente-executivo da Unidade de Distribuição do Banco do Brasil, Sérgio Rau, o grande ganho operacional é que as transações ocorrem online, em poucos minutos. "Não há procedimentos de pós-caixa." Para ele, o investimento em software e treinamento, que é reduzido, se paga num curto período de tempo.