Parceria BNDES-BB apoiará micro e pequena e média empresa O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou parceria com o Banco do Brasil (BB) para apoiar desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. O presidente do BNDES, Carlos Lessa, e o presidente do BB, Cássio Casseb Lima assinaram hoje protocolo de intenções para ampliar oferta de crédito aos pequenos empreendimentos. A parceria inclui identificação de empresas de pequeno porte que são integrantes de Arranjos Produtivos Locais (APLs), a concessão de financiamentos para investimento, a oferta de serviços bancários e apoio à comercialização e exportação. Para angariar estes benefícios, as empresas deverão apresentar seus planos de desenvolvimento, que serão posteriormente analisados e aprovados pelos dois bancos. Segundo o BNDES, as APLs são concentrações geográficas de empresas e instituições que se relacionam em um setor particular. A parceria entre os dois bancos também inclui participação do Banco do Brasil (BB) como agente emissor do Cartão BNDES. Este mecanismo é voltado para os pequenos empresários, com objetivo de agilizar o seu acesso ao crédito do BNDES. Com o cartão, o empresário pode ter acesso a crédito rotativo, cujo limite, definido pelo banco emissor, é de até R$ 50 mil. A compra realizada pelo cartão é parcelada em 12 vezes iguais. O cartão pode ser obtido por meio do Portal de Operações do Sistema BNDES, na Internet, no endereço www.cartaobndes.gov.br.