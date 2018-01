Parceria da Embraer pode melhorar exportações, diz Amaral O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, disse hoje à Agência Estado que a associação da Embraer com a chinesa Avic 2 vai permitir um aumento das exportações brasileiras, já que cerca de 50% dos componentes dos aviões serão brasileiros. Segundo o ministro, que está em Pequim, na China, a parceria reflete o objetivo do governo de aumentar as exportações de valor agregado. ?O acordo fecha um conjunto de esforços do Ministério para melhorar as exportações?, disse. A Embraer assinou hoje na China um contrato para formação de uma joint venture com duas subsidiárias da Avic 2. A empresa brasileira terá 51% do capital social que será de US$ 25 milhões. Amaral, que participou hoje da solenidade de assinatura do acordo com representante do governo brasileiro, informou que a fábrica de aviões será na cidade de Harbin, no norte da China. ?Esse é o maior contrato da história da Embraer?, afirmou o ministro. O ministro acredita que a parceria com a chinesa consolida mundialmente o nome da Embraer como fabricante de aviões regionais. Amaral informou que a canadense Bombardier e uma empresa alemã, cujo nome ele não se lembra, também estavam negociando com a fabricante chinesa. ?Foi uma concorrência muito difícil mas que colocará a Embraer em uma posição privilegiada no mercado chinês?, contou. Pelo acordo assinado entre as duas empresas, serão produzidos aviões dos modelos ERJ 135/140/145 para o mercado chinês, cuja demanda nos próximos anos deve ser de 300 aeronaves com até 50 lugares, atingindo 500 aviões se forem incluídos os aviões com até 70 lugares. O início da comercialização está prevista para 2004. O ministro destacou que esta é segunda grande parceria do Brasil com a China na área de tecnologia avançada. Os dois países já atuam juntos na área de satélites.