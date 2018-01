Parceria entre JBS e McDonald's prevê oferta de 250 toneladas de carne sustentável

Uma parceria firmada entre a rede de lanchonetes McDonald's no Brasil e a maior processadora de carne do mundo, a JBS, vai possibilitar a oferta de 250 toneladas de carne bovina sustentável certificada nos restaurantes da rede de fast food. A iniciativa faz parte de um projeto que pretende atingir toda a proteína bovina da empresa no Brasil.

O programa-piloto, lançado nesta quarta-feira, 17, em São Paulo, tem ainda a participação do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), Instituto Centro da Vida (ICV) e Pecuária Sustentável da Amazônia.

Antes do início do evento, o diretor sênior de Comunicação e Relação com Investidores da Arcos Dorados, controladora do McDonald's na América Latina, Daniel Schleiniger, afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o projeto faz parte de uma iniciativa global da empresa.

Apesar da quantidade inicial de 250 toneladas ser insignificante perto das 30 mil toneladas consumidas por ano pelo McDonald's no Brasil, Schleiniger ressaltou que a ideia é que 100% da carne fornecida pelas lanchonetes seja de pecuaristas certificados.