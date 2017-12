Parceria privada prevê R$ 13,6 bilhões para 23 projetos O primeiro lote de obras a serem executadas pelo sistema de Parceria Público-Privada (PPP) inclui 23 projetos, que exigem um total de R$ 13,68 bilhões em investimentos na construção e melhorias de rodovias, ferrovias, portos e canais de irrigação. Os projetos foram apresentados a empresários de São Paulo pelo ministro do Planejamento, Guido Mantega, nesta segunda-feira. Ele garantiu que os primeiros projetos da PPP devem ser aprovados já no primeiro semestre de 2004. "Queremos que a lei seja aprovada ainda este mês", afirmou. Entre os empreendimentos incluídos na lista estão a construção da rodovia BR 163, que facilitará o intercâmbio de mercadorias entre as regiões Centro-Oeste e Norte a duplicação de trechos da rodovia BR 101, no Nordeste, que também deve estimular o turismo na região, além de trechos do Rodoanel e do Ferroanel de São Paulo e de obras que facilitarão o acesso aos portos de Santos, em São Paulo, e de Sepetiba, no Rio. Os projetos da região Sudeste são os que demandam o maior volume de recursos (R$ 7,34 bilhões). O governo estima outros R$ 4,75 bilhões para o Nordeste, R$ 623 milhões para o Norte, R$ 600 milhões para o Centro-Oeste e R$ 370 milhões para o Sul.