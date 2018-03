Parceria Público-Privada amplia capacidade de investimento O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse hoje, no Senado, que a Parceria Público-Privada (PPP) amplia o espaço fiscal para o governo realizar investimentos, na medida em que as obras públicas vivem sob risco de contingenciamento de recursos orçamentários. "A PPP acelera o ritmo e reduz o custo de realização dos investimentos", afirmou Mantega, durante exposição aos membros da Comissão de Assuntos Econômios (CAE). Segundo ele, a PPP é fundamental para retomar o nível de investimento das décadas passadas, que caiu de R$ 22,6% do PIB nos anos 70 para 20,6% do PIB entre 2000 e 2003. "Para que o crescimento econômico sustentável se concretize, precisamos aumentar o nível de investimento de infra-estrutura no País", afirmou Mantega.