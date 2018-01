Parcerias dos supermercados Sendas são investigadas O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) vai notificar a rede de supermercados Sendas, no Rio de Janeiro, para que informe ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) as aquisições, fusões ou incorporações realizadas nos últimos cinco anos. O pedido foi aprovado na seção desta quarta-feira a pedido do conselheiro Cleveland Prates. Ele disse que, pesquisando em jornais e revistas, constatou que pelo menos duas operações do grupo não chegaram para análise do Cade. A primeira, ocorrida este ano, foi a aquisição de três lojas da cadeia Roncetti. A outra, realizada em julho de 1999, diz respeito a aquisição de 17 lojas da rede de supermercados 3 Poderes. ?Me chamou a atenção pelo porte do grupo?, disse o conselheiro à Agência Estado. Ele disse ter lido na revista especializada Super Hiper que o faturamento do grupo em 1999 foi de R$ 2,3 bilhões. Prates informou que está monitorando através da imprensa operações que estejam ocorrendo e avisou que o uso da chamada ?carta-alerta? pode voltar se for constatado que outras operações não chegaram ao Cade. A ?carta-alerta? era usada todas as vezes que a imprensa noticiava a realização de alguma grande operação. O aviso era encaminhado às empresas alertando da obrigatoriedade de submeterem os negócios à análise do SBDC.