Parcerias e internet reduzem fila no porto de Paranaguá Foi reduzida a praticamente zero a fila dos caminhões que esperavam para descarregar soja no Porto de Paranaguá (PR) ontem. No início do mês, a fila na BR-277, estrada que liga Curitiba (PR) ao porto, atingiu 50 km. Em anos anteriores, ela superou 100 km. Por trás da melhoria da logística do porto estão as parcerias firmadas entre a Superintendência da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e os nove terminais privados. E também a consolidação do Carga On Line, sistema iniciado em 2001 que permite aos exportadores e transportadores programar a data de chegada dos navios, a armazenagem dos grãos e o embarque. Só ontem, foram liberados 1.750 caminhões. Cada quilômetro equivale a cerca de 30 veículos, segundo a Appa. Na semana passada, a Appa fez reuniões com os representantes dos terminais para definir o dia de atracação de navios e a descarga de caminhões para cada terminal nos próximos dias. Ficou acertado que cada caminhão tem uma cota para descarregar em cada terminal graneleiro. Os transportadores registrados no Carga On Line são obrigados a esperar e não podem furar a fila. O uso da internet permite ao exportador avaliar o momento mais adequado para mandar o caminhão, o que também contribuiu para diminuir a espera. No último final de semana, foram liberados para descarregar 5.725 caminhões, ou 1.908 veículos por dia. De acordo com a programação semanal do Porto de Paranaguá, só no silo público estão sendo esperados para descarregar soja 350 caminhões até domingo (num total de 11 mil toneladas), além de 200 vagões ferroviários (com cerca de 8 mil toneladas). Os operadores privados também fizeram suas programações e a média total deve ultrapassar 1.700 caminhões por dia. Navios De acordo com o setor de estatística da APPA, 15 navios estão ao largo aguardando para atracar. Deste total, nove são para embarque de soja em grão, representando cerca de 500 mil toneladas. E outros seis navios aguardam para embarcar 206 mil toneladas de farelo. Cada navio atracado no Corredor de Exportação recebe 1.200 toneladas por hora. Cada embarcação leva dois dias para receber toda a carga. Os principais produtos movimentados em Paranaguá no Complexo da Soja são grãos, farelo e óleo, enviados para países da Europa e da Ásia. A estimativa é que sejam escoadas via Paranaguá cerca de 6 milhões de toneladas de soja para exportação, até junho ou julho. O volume é 17% superior ao movimentado no mesmo período no ano passado, de 5,1 milhões de toneladas. O embarque pode chegar a 10,5 milhões de toneladas este ano. O principal problema enfrentado pela Appa e pelos usuários do porto é a falta de infra-estrutura ferroviária para escoar os grãos. Opera no porto somente a América Latina Logística (ALL) , concessionária da malha sul da Rede Ferroviária Federal.