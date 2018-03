Parecer sobre agências reguladoras é adiado para terça-feira O deputado Leonardo Pissini (PMDB-RJ), relator do projeto de lei que altera as regras das agências reguladoras, anunciou no início da tarde de hoje que apresentará seu parecer somente na próxima terça-feira. A previsão inicial é que ele fosse apresentado hoje. Segundo ele, o adiamento deve-se à necessidade de acrescentar mudanças resultantes dos debates ocorridos ontem com a ministra de Minas e Energia, hoje com o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e de propostas apresentadas por diversos agentes econômicos. A leitura será feita na própria terça-feira pela comissão especial que analisa a matéria. E a votação no plenário da Câmara está prevista para o dia 6 de julho.