Parente agradecerá empenho do NE no racionamento O presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia, ministro Pedro Parente, convocou cadeia nacional de rádio e televisão do Nordeste para agradecer à população desses Estados a colaboração para superar a crise de energia. "O Brasil está praticamente livre do apagão", disse o ministro, acentuando que, apesar do esforço e da colaboração de todos, o racionamento ainda não acabou e é preciso continuar economizando. Segundo Parente, o governo está trabalhando para eliminar a palavra ?racionamento? do futuro. "Eu peço um pouco mais de paciência, enquanto nós trabalhamos para não deixar ninguém no escuro", disse. O ministro aproveitou o pronunciamento para falar sobre as medidas especiais anunciadas na semana passada pelo governo para evitar crises futuras, que vão beneficiar os nordestinos. Depois de lembrar que quase todo o abastecimento de energia e água na região depende do rio São Francisco, o ministro falou da criação da Companhia de Energia e Desenvolvimento do Nordeste, que vai reunir quase todas as usinas da região. Citou, ainda, o trabalho que está sendo desenvolvido, de interligação do sistema elétrico nacional, e disse que as linhas estão sendo aperfeiçoadas para poder transferir energia do Norte para o Nordeste.