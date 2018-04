Parente diz que estudo sobre teles não é da sua competência O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, confirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o Palácio do Planalto recebeu documento que alerta o governo para o risco de "fracasso" no setor de telecomunicações. O conteúdo do documento foi divulgado hoje com exclusividade pela Agência Estado e traz um estudo detalhado sobre a situação atual das operadoras de telefonia do País. "O ministro tomou conhecimento do documento mas não está tratando do assunto. Este tema está na órbita do ministério das Comunicações e da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)", informou a assessoria. Em seguida, foi divulgada uma nota com a seguinte informação: "A respeito de notícias veiculadas nesta data, o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, esclarece que não está coordenando nenhum grupo de trabalho sobre telecomunicações ou empresas que integram esse setor". O documento foi levado para discussão na Câmara de Política Econômica pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e pelo diretor de Política Monetária, Luiz Fernando Figueiredo. A preocupação do governo é evitar que se agrave a crise econômica enfrentada pelo setor. O estudo aponta para a necessidade de mudanças no modelo brasileiro de telecomunicações e faz duras críticas ao papel de órgão regulador da Anatel.