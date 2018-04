Parente prevê construção de 38 térmicas até 2004 O governo federal espera concluir, até 2004, das obras de 38 usinas termelétricas do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) do governo federal, que deverão acrescentar ao sistema elétrico capacidade instalada de 11,434 mil megawatts (MW). Esse balanço foi apresentado hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil e presidente da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (GCE), Pedro Parente, durante o seminário As Mudanças no Setor Elétrico, realizado em São Paulo. De acordo com o ministro, das usinas termelétricas previstas, 8 já foram concluídas e 15 encontram-se em construção. Para este ano, a expectativa é de um acréscimo de 2,530 mil MW de geração térmica. Para 2003, a previsão é de mais 3,928 mil MW e de 3,602 mil MW em 2004. Esses números, segundo o ministro, já embutem redução de 20% dos projetos alistados no PPT que não cumpriram os prazos. "Temos feito um acompanhamento dos projetos e excluímos do programa aqueles que dão sinais de que não decolarão", disse Parente. Hidrelétricas Parente acrescentou que a expectativa do governo federal é de que sejam concluídas, no mesmo período, 24 usinas hidrelétricas, que deverão ampliar a oferta de energia em 16,6 mil MW até 2004. Neste ano, a expectativa é de que o início de operação de novas hidrelétricas agreguem 3,050 mil MW de potência. O ministro disse ainda que deverão ser importados neste ano da Argentina 1.088 MW. "Está em teste, neste momento, a usina conversora de Garabi (na divisa entre os dois países), que permitirá ampliar as importações de eletricidade argentina", acrescentou.