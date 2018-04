Parente prevê investimento de R$ 43,4 bi no setor elétrico O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, disse hoje que o setor elétrico deverá receber investimentos de R$ 43,4 bilhões no período entre 2001 e 2004. O setor privado será responsável por R$ 34 bilhões desse montante, destacou Parente. Segundo o ministro, que participa do seminário "As mudanças do setor elétrico", em São Paulo, esses investimentos deverão proporcionar um acréscimo de 20.040 MW na capacidade de geração do País, incluindo 11.434 MW de usinas térmicas.