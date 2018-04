Parente rebate críticas de favorecimento O ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, rebateu, nesta segunda-feira, as críticas de que o governo teria favorecido as empresas do setor elétrico, autorizando reajustes compensatórios ao racionamento energético e disse que a decisão atendeu a um acordo legal e visou evitar uma "crise sistêmica" no setor. Parente argumentou que a citada crise sistêmica seria conseqüência de um desequilíbrio econômico-financeiro do setor - que o governo garantiu por lei que evitaria - e da corrida em massa das empresas elétricas para a Justiça cobrando os reajustes, o que segundo ele "provocaria uma desorganização no mercado e levaria a aumentos bem superiores". Questionado por jornalistas sobre "a cobrança do tarifaço", disse que é difícil classificar um reajuste de 2,9% para residências e isenção para baixa renda como "tarifaço". Disse também que é importante registrar que quando as pessoas falavam de tarifaço referiam-se a reajustes de 15% a 35%. O ministro afirmou que está prevista uma revisão dos reajustes pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que garantirá que "os lucros não compatíveis com o racionamento retornem para o consumidor". Segundo Parente, a Aneel vai analisar a contabilidade das empresas, e o que for definido como ganho excessivo em conseqüência do reajuste autorizado "voltará para os consumidores". Ele fez palestra no Clube de Engenharia do Rio de Janeiro sobre as medidas do programa de revitalização do setor elétrico, que, segundo ele, serão ?discutidas, aprovadas e implementadas? até o próximo mês de julho e ?consolidadas? no segundo semestre deste ano. O ministro confirmou a estimativa de que o setor elétrico receba investimentos de R$ 43 bilhões até 2004, incluindo a conclusão das obras de 38 usinas termelétricas do Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) do governo federal. Segundo ele, esses números já embutem uma possível ?taxa de mortalidade de 20%? dos projetos das térmicas, ou seja, já embutem a redução de 20% dos projetos listados no programa que não cumpriram o prazo?.